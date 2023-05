Les puces des couturières et loisirs créatifs 63 rue du Stade, 22 octobre 2023, Thouars.

L’association des petites mains vide ses placards en proposant à la vente tissus, boutons, dentelles, fils….Vite, vite vite…. ça sent les bonnes affaires !.

2023-10-22 à ; fin : 2023-10-22 18:00:00. EUR.

63 rue du Stade Dans la salle des Fêtes

Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The association of the small hands empties its cupboards by proposing to the sale fabrics, buttons, laces, threads….Hurry, hurry…. it smells good business!

La asociación des petites mains vacía sus armarios poniendo a la venta telas, botones, encajes, hilos, etc. ….¡Deprisa, deprisa, deprisa…. huele a gangas!

Der Verein der kleinen Hände leert seine Schränke und bietet Stoffe, Knöpfe, Spitzen, Garne zum Verkauf an….Vite, vite vite…. es riecht nach Schnäppchen!

Mise à jour le 2023-04-15 par Maison du Thouarsais