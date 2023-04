Journées Européennes du Patrimoine au musée Henri Barré 7 rue Marie de la Tour D’Auvergne, 16 septembre 2023, Thouars.

Le musée Henri Barré fête les journées du Patrimoine en laissant en accès libre ces collections et en proposant des visites de l’exposition temporaire « Traversée sur le Thouet ».

2023-09-16 à ; fin : 2023-09-17 . EUR.

7 rue Marie de la Tour D’Auvergne Musée Henri Barré

Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The Henri Barré Museum celebrates the Heritage Days by offering free access to its collections and by proposing visits of the temporary exhibition « Traversée sur le Thouet »

El Museo Henri Barré celebra las Jornadas del Patrimonio ofreciendo acceso gratuito a sus colecciones y proponiendo visitas de la exposición temporal « Traversée sur le Thouet »

Das Henri-Barré-Museum feiert die Tage des Kulturerbes, indem es diese Sammlungen frei zugänglich macht und Besichtigungen der Sonderausstellung « Traversée sur le Thouet » anbietet

Mise à jour le 2023-04-13 par Maison du Thouarsais