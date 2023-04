Parcours-découverte Tourtenay, un village résistant (1940-1944) RDV au Centre Régional Réstance &Liberté, 20 août 2023, Thouars.

Située sur une butte, Tourtenay est un village troglodytique au passé exceptionnel ! Ce village isolé délivre un paysage unique : vignes, carrières souterraines, patrimoine bâti remarquable. Ces spécificités sont autant d’atouts dont la Résistance s’empare..

RDV au Centre Régional Réstance &Liberté Rond-Point du 19 Mars 1962

Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Located on a hillock, Tourtenay is a troglodytic village with an exceptional past! This isolated village offers a unique landscape: vineyards, underground quarries, remarkable built heritage. These specificities are so many assets that the Resistance seized.

Situado en una loma, Tourtenay es un pueblo troglodita con un pasado excepcional Este pueblo aislado ofrece un paisaje único: viñedos, canteras subterráneas y un notable patrimonio construido. Estas especificidades son otras tantas bazas de las que se apoderó la Resistencia.

Das auf einem Hügel gelegene Tourtenay ist ein Höhlendorf mit einer außergewöhnlichen Vergangenheit! Dieses abgelegene Dorf bietet eine einzigartige Landschaft: Weinberge, unterirdische Steinbrüche und ein bemerkenswertes bauliches Erbe. Diese Besonderheiten sind allesamt Trümpfe, die sich die Résistance zu Nutze macht.

