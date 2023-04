Sortie canoë, Thouars la ville vue du Thouet Base de canoë, 11 août 2023, Thouars.

En compagnie de l’association Thouars Canoë Kayak et d’un guide conférencier, naviguez le long du Thouet et profitez d’une balade fluviale pour découvrir le patrimoine de Thouars avec en point d’orgue son emblématique et majestueux château des ducs de la Trémoïlle.

Réservation obligatoire..

2023-08-11 à ; fin : 2023-08-11 . .

Base de canoë Rue des Ursulines

Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



In the company of the Thouars Canoe Kayak Association and a guide, sail along the Thouet and enjoy a river trip to discover the heritage of Thouars with its emblematic and majestic castle of the Dukes of Tremoid.

Reservation required.

En compañía de la Asociación de Piragüismo de Thouars y de un guía, navegue por el Thouet y aproveche un paseo fluvial para descubrir el patrimonio de Thouars, que culmina en el emblemático y majestuoso castillo de los duques de la Trémoïlle.

Reserva obligatoria.

In Begleitung des Vereins Thouars Canoë Kayak und eines Fremdenführers fahren Sie den Thouet entlang und genießen Sie eine Flussfahrt, bei der Sie das Kulturerbe von Thouars mit seinem emblematischen und majestätischen Schloss der Herzöge von La Trémoïlle als Höhepunkt entdecken.

Reservierung erforderlich.

