Visite insolite : la magie du patrimoine ! Place Saint-Médard, 8 août 2023, Thouars.

Laissez-vous envoûter par la magie du patrimoine ! Déambulez dans le centre historique de Thouars pour une visite insolite qui vous laissera sous le charme et vous mettra des étoiles plein les yeux. Visite insolite est proposée dans le cadre du Festival « Au fil du Thouet ». Inscription obligatoire..

2023-08-08 à ; fin : 2023-08-08 . EUR.

Place Saint-Médard

Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Let yourself be enchanted by the magic of heritage! Stroll through the historic center of Thouars for an unusual visit that will leave you spellbound and put stars in your eyes. Unusual visit is proposed within the framework of the Festival « Au fil du Thouet ». Registration required.

Déjese hechizar por la magia del patrimonio Pasee por el centro histórico de Thouars en una visita insólita que le dejará hechizado y con estrellas en los ojos. La visita insólita se ofrece en el marco del Festival « Au fil du Thouet ». Inscripción obligatoria.

Lassen Sie sich von der Magie des Kulturerbes verzaubern! Schlendern Sie durch das historische Zentrum von Thouars und erleben Sie eine ungewöhnliche Führung, die Sie verzaubern und Ihnen Sterne in die Augen zaubern wird. Dieser ungewöhnliche Besuch wird im Rahmen des Festivals « Au fil du Thouet » angeboten. Anmeldung erforderlich.

Mise à jour le 2023-04-15 par Maison du Thouarsais