Visite : Les objets de la Résistance Rond Point du 19 mars 1962, 3 août 2023, Thouars.

Témoin d’une période sombre, les objets de la Résistance nous laissent un patrimoine riche incarnant la jeunesse, l’ingéniosité, l’enthousiasme des résistants..

2023-08-03 à ; fin : 2023-08-03 . EUR.

Rond Point du 19 mars 1962 Écuries du Château

Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Witness of a dark period, the objects of the Resistance leave us a rich heritage embodying the youth, the ingenuity, the enthusiasm of the Resistance.

Testigos de una época oscura, los objetos de la Resistencia nos dejan un rico patrimonio que encarna la juventud, el ingenio, el entusiasmo de los resistentes.

Als Zeugen einer dunklen Zeit hinterlassen die Objekte des Widerstands ein reiches Erbe, das die Jugend, den Einfallsreichtum und den Enthusiasmus der Widerstandskämpfer verkörpert.

Mise à jour le 2023-02-25 par Maison du Thouarsais