Visite sur le pouce : l’hôtel Tyndo 6 rue du Président Tyndo, 28 juillet 2023, Thouars.

Vous avez 45 minutes devant vous ? Faites une pause patrimoine et découvrez l’hôtel Tyndo. Hôtel particulier construit au XVè siècle, il fut la résidence de Louis Tyndo. Il devient école au XIXè siècle puis maison d’associations. Depuis 2015 il abrite le conservatoire de musiques et de danses..

2023-07-28 à ; fin : 2023-07-28 15:45:00. EUR.

6 rue du Président Tyndo Hôtel du Président Tyndo

Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



You have 45 minutes to spare? Take a heritage break and discover the Tyndo hotel. A private mansion built in the 15th century, it was the residence of Louis Tyndo. It became a school in the 19th century and then a house for associations. Since 2015 it houses the conservatory of music and dance.

¿Tiene 45 minutos libres? Haga una escapada patrimonial y descubra el Hotel Tyndo. Mansión privada construida en el siglo XV, fue la residencia de Louis Tyndo. En el siglo XIX se convirtió en escuela y después en casa de asociaciones. Desde 2015 alberga el conservatorio de música y danza.

Haben Sie 45 Minuten Zeit? Machen Sie eine Pause vom Kulturerbe und entdecken Sie das Hotel Tyndo. Das im 15. Jahrhundert erbaute Herrenhaus war die Residenz von Louis Tyndo. Im 19. Jahrhundert wurde es zur Schule und später zum Vereinshaus. Seit 2015 beherbergt es das Konservatorium für Musik und Tanz.

Mise à jour le 2023-04-15 par Maison du Thouarsais