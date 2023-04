Parcours jeu : Maréchal, ôte-toi de là ! Rond Point du 19 mars 1962, 25 juillet 2023, Thouars.

Élèves et enseignants s’engagent pour résister à l’occupant et au régime de Vichy. Découvre de façon ludique et interactive les actions qu’ils ont menées pour participer à la libération du pays..

2023-07-25

Rond Point du 19 mars 1962 Écuries du Château

Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Students and teachers commit themselves to resist the occupying forces and the Vichy regime. Discover in a playful and interactive way the actions they took to participate in the liberation of the country.

Estudiantes y profesores se comprometen a resistir a las fuerzas de ocupación y al régimen de Vichy. Descubra de forma lúdica e interactiva las acciones que llevaron a cabo para participar en la liberación del país.

Schüler und Lehrer engagieren sich für den Widerstand gegen die Besatzer und das Vichy-Regime. Entdecke auf spielerische und interaktive Weise die Aktionen, die sie durchführten, um an der Befreiung des Landes teilzunehmen.

