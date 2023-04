Initiation aux arts de la préhistoire Thouars Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Initiation aux arts de la préhistoire, 25 juillet 2023, Thouars. Pendant 5 jours, initiez-vous aux arts de la préhistoire . Au programme : poterie primitive, travail du cuir cru, fabrication de bolas, tirs aux armes préhistoriques, taille de silex, cueillettes et collectes sauvages, techniques de feu, travail des matières osseuses, fabrication d’une aiguille….

For 5 days, learn about prehistoric arts. On the program: primitive pottery, raw leather work, bolas making, shooting with prehistoric weapons, flint knapping, wild gathering, fire techniques, bone work, needle making… Durante 5 días, aprenda sobre las artes prehistóricas. En el programa: alfarería primitiva, trabajo del cuero crudo, fabricación de boleadoras, tiro con armas prehistóricas, talla de sílex, recolección silvestre, técnicas de fuego, trabajo con materiales óseos, fabricación de agujas… 5 Tage lang können Sie sich in die Kunst der Urgeschichte einführen lassen. Auf dem Programm stehen: primitive Töpferei, Verarbeitung von rohem Leder, Herstellung von Bolas, Schießen mit prähistorischen Waffen, Feuersteinschleifen, Sammeln von Wildtieren, Feuertechniken, Bearbeitung von Knochenmaterial, Herstellung einer Nadel… Mise à jour le 2023-02-15 par Maison du Thouarsais

