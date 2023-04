Visite sur le pouce : La tour du Prince de Galles 14 Rue du Prince de Galles, 21 juillet 2023, Thouars.

Vous avez 45 minutes devant vous ? Faites une pause patrimoine et découvrez la tour du Prince de Galles. Construite à la fin du XIIème siècle, fait partie des fortifications qui entouraient la ville à cette époque. Elle servait également de porte, de logement à la garnison et d’entrepôt à grain..

2023-07-21 à ; fin : 2023-07-21 15:45:00. EUR.

14 Rue du Prince de Galles RDV àla tour du Prince de Galles

Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



You have 45 minutes to spare? Take a heritage break and discover the Prince of Wales tower. Built at the end of the 12th century, it is part of the fortifications that surrounded the city at that time. It was also used as a gateway, as housing for the garrison and as a grain warehouse.

¿Le sobran 45 minutos? Haga una escapada patrimonial y descubra la Torre del Príncipe de Gales. Construida a finales del siglo XII, forma parte de las fortificaciones que rodeaban la ciudad en aquella época. También se utilizó como puerta de entrada, como vivienda para la guarnición y como almacén de grano.

Haben Sie 45 Minuten Zeit? Machen Sie eine Pause vom Kulturerbe und entdecken Sie den Turm des Prince of Wales. Er wurde Ende des 12. Jahrhunderts erbaut und ist Teil der Befestigungsanlagen, die die Stadt zu dieser Zeit umgaben. Er diente außerdem als Tor, Unterkunft für die Garnison und als Getreidelager.

