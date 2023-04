Parcours urbain dans Thouars Rond Point du 19 mars 1962, 20 juillet 2023, Thouars.

Suivez la guide pour un parcours dans la ville de Thouars. Découvrez les lieux marqués par la présence de l’occupant allemand et les actions de Résistance menées dans le Thouarsais..

2023-07-20 à ; fin : 2023-07-20 . EUR.

Rond Point du 19 mars 1962 Écuries du Château

Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Follow the guide for a tour in the city of Thouars. Discover the places marked by the presence of the German occupier and the Resistance actions carried out in Thouars.

Siga al guía en un recorrido por la ciudad de Thouars. Descubra los lugares marcados por la presencia del ocupante alemán y las acciones de Resistencia llevadas a cabo en los Thouarsais.

Folgen Sie der Führerin auf einem Rundgang durch die Stadt Thouars. Entdecken Sie die Orte, die von der Anwesenheit der deutschen Besatzer und den Widerstandsaktionen im Thouarsais geprägt sind.

Mise à jour le 2023-02-25 par Maison du Thouarsais