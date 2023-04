Visite guidée de la Chapelle et du Château Rond Point du 19 mars 1962, 18 juillet 2023, Thouars.

Perchés sur le promontoire rocheux, la chapelle Notre Dame et le château des ducs de la Trémoïlle sont des édifices emblématiques de la ville. Au cours de ce parcours, découvrez l’histoire qui se cache derrière les portes de ces deux monuments..

2023-07-18 à ; fin : 2023-08-22 . EUR.

Rond Point du 19 mars 1962

Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Perched on the rocky promontory, the Notre Dame chapel and the castle of the Dukes of la Trémoïlle are emblematic buildings of the town. During this tour, discover the history behind the doors of these two monuments.

Encaramados en el promontorio rocoso, la capilla de Notre Dame y el castillo de los duques de la Trémoïlle son edificios emblemáticos de la ciudad. Durante este recorrido, descubra la historia que se esconde tras las puertas de estos dos monumentos.

Die auf einem Felsvorsprung thronende Kapelle Notre Dame und das Schloss der Herzöge de la Trémoïlle sind symbolträchtige Gebäude der Stadt. Entdecken Sie auf diesem Rundgang die Geschichte, die sich hinter den Türen dieser beiden Bauwerke verbirgt.

