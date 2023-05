Sortie nature : A l’écoute des oiseaux de la vallée du Pressoir Parking de la cascade de Pommiers, 24 juin 2023, Thouars.

La vallée du Pressoir est un écrin où vivent des oiseaux de tout milieu. Les voir n’est pas toujours aisé. Une écoute attentive peut permettre de les identifier. A vous de vous essayer..

2023-06-24

Parking de la cascade de Pommiers

Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The Pressoir valley is a jewel case where birds of all kinds live. Seeing them is not always easy. A careful listening can allow to identify them. It’s up to you to try.

El valle del Pressoir es un paraíso para las aves de todo tipo. Verlas no siempre es fácil. Escuchar con atención puede ayudarle a identificarlas. Le toca a usted intentarlo.

Das Tal von Le Pressoir ist ein Schmuckkästchen, in dem Vögel aus allen Lebensräumen leben. Sie zu sehen ist nicht immer einfach. Aufmerksames Zuhören kann helfen, sie zu identifizieren. Versuchen Sie es selbst.

