Fête de la Musique au Musée Henri Barré 7 Rue Marie de La Tour, 21 juin 2023, Thouars.

Dans une ambiance festive, les élèves du Conservatoire célèbrent la musique au musée Henri Barré pour vous offrir un moment exceptionnel..

2023-06-21 à ; fin : 2023-06-21 . EUR.

7 Rue Marie de La Tour Au Musée Henri Barré

Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



In a festive atmosphere, the students of the Conservatory celebrate music at the Henri Barré Museum to offer you an exceptional moment.

En un ambiente festivo, los alumnos del Conservatorio celebran la música en el Museo Henri Barré para ofrecerle un momento excepcional.

In einer festlichen Atmosphäre feiern die Schüler des Konservatoriums die Musik im Henri-Barré-Museum, um Ihnen einen außergewöhnlichen Moment zu bieten.

Mise à jour le 2023-04-13 par Maison du Thouarsais