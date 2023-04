Atelier ARCHIPAT 6/12 ans : Balade près du viaduc 7 rue Marie de la Tour d’Auvergne, 14 juin 2023, Thouars.

C’est parti pour une promenade le long du Thouet à la rencontre d’un ouvrage d’art, le viaduc Eiffel.

Réservation obligatoire. Nombre de places limité à 8 enfants..

2023-06-14 à ; fin : 2023-06-14 17:00:00. EUR.

7 rue Marie de la Tour d’Auvergne Au musée Henri Barré

Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Let’s go for a walk along the Thouet river to meet a work of art, the Eiffel viaduct

Reservation required. Number of places limited to 8 children.

Vamos a dar un paseo por el Thouet para ver una obra de arte, el viaducto de Eiffel

Es necesario reservar. Número de plazas limitado a 8 niños.

Los geht’s mit einem Spaziergang entlang des Flusses Thouet, bei dem Sie einem Kunstwerk, dem Eiffel-Viadukt, begegnen

Eine Reservierung ist erforderlich. Die Anzahl der Plätze ist auf 8 Kinder begrenzt.

Mise à jour le 2022-12-31 par Maison du Thouarsais