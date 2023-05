Sortie nature : La nuit des papillons Parking de la cascade de Pommiers, 10 juin 2023, Thouars.

La Vallée du Pressoir est un des joyaux de biodiversité du thouarsais et de la région, classé Espace Naturel Sensible. Venez découvrir les papillons de nuit peuplant la vallée. Sur inscription, prévoir chaussures de randonnée et vêtements adaptés au conditions météorologiques..

Parking de la cascade de Pommiers

Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The Pressoir Valley is one of the jewels of biodiversity of the Thouarsais and the region, classified as a Sensitive Natural Area. Come and discover the moths that inhabit the valley. On registration, please bring hiking shoes and clothes adapted to the weather conditions.

El Valle del Pressoir es una de las joyas de la biodiversidad de la región de Thouarsais, clasificada como espacio natural sensible. Venga a descubrir las polillas que habitan el valle. En el momento de la inscripción, traiga calzado de senderismo y ropa adaptada a las condiciones meteorológicas.

Das Vallée du Pressoir ist eines der Juwelen der Artenvielfalt im Thouarsais und in der Region und wurde zum Espace Naturel Sensible erklärt. Entdecken Sie die Nachtfalter, die das Tal bevölkern. Nach Anmeldung, Wanderschuhe und wetterangepasste Kleidung mitbringen.

