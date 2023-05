Une rencontre musicale, entre cordes et voix 6 Rue du Président Tyndo, 4 juin 2023, Thouars.

L’Orchestre à cordes Nord Deux-Sèvres et le choeur Alauda se retrouvent sur la scène du conservatoire pour vous proposer un moment musical suspendu..

2023-06-04 à ; fin : 2023-06-04 . EUR.

6 Rue du Président Tyndo Au conservatoire Tyndo

Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The Nord Deux-Sèvres string orchestra and the Alauda choir will meet on the stage of the conservatory to offer you a suspended musical moment.

La orquesta de cuerda Nord Deux-Sèvres y el coro Alauda se reúnen en el escenario del conservatorio para ofrecerle un momento musical suspendido.

Das Orchestre à cordes Nord Deux-Sèvres und der Chor Alauda treffen sich auf der Bühne des Konservatoriums, um Ihnen einen schwebenden musikalischen Moment zu bieten.

Mise à jour le 2023-05-11 par Maison du Thouarsais