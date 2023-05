Sortie nature : Après-midi construction de gîte à chauve souris Boulevard Adrien Morin, 24 mai 2023, Thouars.

Profitez d’une après-midi pour venir en famille construire un gîte pour l’accueil des chauve-souris. Ces gîtes seront ensuite posés dans les communes du Thouarsais qui agissent pour la protection de ces animaux en régression..

2023-05-24 à ; fin : 2023-05-24 . EUR.

Boulevard Adrien Morin Place du cinéma Le Kiosque

Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Take advantage of an afternoon to come and build a bat shelter with your family. These cottages will then be installed in the communes of the Thouarsais which act for the protection of these animals in regression.

Aproveche una tarde para venir a construir con su familia un refugio para murciélagos. Estas casitas se instalarán después en los municipios de la región de Thouarsais que trabajan para proteger a estos animales en peligro de extinción.

Nutzen Sie einen Nachmittag, um mit Ihrer Familie eine Unterkunft für Fledermäuse zu bauen. Diese werden dann in den Gemeinden des Thouarsais aufgestellt, die sich für den Schutz dieser vom Aussterben bedrohten Tiere einsetzen.

Mise à jour le 2023-05-11 par Maison du Thouarsais