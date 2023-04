La nuit des Musées au Musée Henri Barré 7 rue Marie de la Tour d’Auvergne, 13 mai 2023, Thouars.

Pour cette 18ème édition de la nuit des musées, le musée Henri Barré vous propose le spectacle de la compagnie Le Bruit de l’herbe qui pousse « L’Heure du Thé ». Atelier découverte du théâtre de papier autour des grandes figures féminines. À partir de 8 ans..

2023-05-13 à ; fin : 2023-05-13 . EUR.

7 rue Marie de la Tour d’Auvergne Au Musée Henri Barré

Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



For this 18th edition of the night of the museums, the Henri Barré museum proposes you the show of the company Le Bruit de l’herbe qui pousse « L’Heure du Thé ». Discovery workshop of paper theater around the great female figures. From 8 years old.

Para esta 18ª edición de la Noche de los Museos, el Museo Henri Barré propone un espectáculo de la compañía Le Bruit de l’herbe qui pousse « L’Heure du Thé ». Un taller para descubrir el teatro de papel en torno a las grandes figuras femeninas. A partir de 8 años.

Ausgabe der Nacht der Museen bietet Ihnen das Henri-Barré-Museum die Aufführung der Theatergruppe Le Bruit de l’herbe qui pousse « L’Heure du Thé » an. Workshop zur Entdeckung des Papiertheaters rund um die großen Frauenfiguren. Ab 8 Jahren.

Mise à jour le 2023-04-13 par Maison du Thouarsais