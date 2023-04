Soirée musiques actuelles#2 autour de la guitare électrique 6 Rue du Président Tyndo, 6 mai 2023, Thouars.

2éme soirée organisée autour de la guitare électrique ! Sébastien Martel montera sur la scène du conservatoire pour présenter son album «Saturn 63» nommé en référence au dernier modèle de guitare électrique découvert lors d’une collaboration avec le Musée de la Musique..

2023-05-06 à ; fin : 2023-05-06 . EUR.

6 Rue du Président Tyndo Au conservatoire Tyndo

Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



2nd evening organized around the electric guitar! Sébastien Martel will take the stage at the conservatory to present his album « Saturn 63 » named after the latest electric guitar model discovered during a collaboration with the Musée de la Musique.

2ª velada organizada en torno a la guitarra eléctrica Sébastien Martel se subirá al escenario del Conservatorio para presentar su álbum « Saturn 63 », bautizado con el nombre del último modelo de guitarra eléctrica descubierto durante una colaboración con el Musée de la Musique.

2. Abend rund um die elektrische Gitarre! Sébastien Martel wird auf der Bühne des Konservatoriums sein Album « Saturn 63 » vorstellen, das nach dem letzten Modell einer elektrischen Gitarre benannt ist, das im Rahmen einer Zusammenarbeit mit dem Musikmuseum entdeckt wurde.

Mise à jour le 2023-04-12 par Maison du Thouarsais