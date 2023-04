Atelier yoga au Musée Henri Barré 7 Rue Marie de la Tour d’Auvergne, 28 avril 2023, Thouars.

L’atelier « Yoga au musée » mené par la professeure de Yoga Sylvie Schmitt vous invite à expérimenter le musée dans une approche riche et multi-sensorielle.

Atelier à partir de 16 ans..

2023-04-28 à ; fin : 2023-04-28 . EUR.

7 Rue Marie de la Tour d’Auvergne Au Musée Henri Barré

Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The « Yoga in the Museum » workshop led by yoga teacher Sylvie Schmitt invites you to experience the museum in a rich and multi-sensory way

Workshop from 16 years old.

El taller « Yoga en el museo », dirigido por la profesora de yoga Sylvie Schmitt, le invita a vivir el museo de una forma rica y multisensorial.

Taller a partir de 16 años.

Der Workshop « Yoga im Museum », der von der Yogalehrerin Sylvie Schmitt geleitet wird, lädt Sie dazu ein, das Museum auf eine reichhaltige und multisensorische Art und Weise zu erleben

Workshop ab 16 Jahren.

