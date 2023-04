Sortie nature : Les orchidées de la Vallée du pressoir Parking de la cascade de Pommiers, 22 avril 2023, Thouars.

Partez à la découverte de la flore thouarsaise à travers cette sortie où les orchidées sauvages sont à l’honneur..

2023-04-22 à ; fin : 2023-04-22 . EUR.

Parking de la cascade de Pommiers

Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Discover the flora of Thouars through this outing where wild orchids are in the spotlight.

Descubra la flora de Thouars gracias a esta excursión en la que las orquídeas salvajes son las protagonistas.

Entdecken Sie auf diesem Ausflug die Flora von Thouarsaise, wobei die wilden Orchideen im Mittelpunkt stehen.

Mise à jour le 2023-04-06 par Maison du Thouarsais