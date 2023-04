Conférence de l’Université Citoyenne de Thouars : Nos oiseaux, en Thouarsais et ailleurs Rue Danton, 19 avril 2023, Thouars.

Cette conférence vous invite à échanger autour des oiseaux sauvages du Thouarsais et des moyens mis en oeuvre pour les étudier et les protéger eux et leurs habitats sur tout le territoire départemental. Soirée-débat animée par Jean WORMS, du GODS et Christophe LARTIGAU, ornithologue..

2023-04-19 à ; fin : 2023-04-19 22:30:00. EUR.

Rue Danton À la station T

Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



This conference invites you to discuss the wild birds of the Thouarsais and the means implemented to study and protect them and their habitats throughout the department. The evening will be animated by Jean WORMS, from GODS and Christophe LARTIGAU, ornithologist.

Esta conferencia le invita a debatir sobre las aves silvestres del Thouarsais y los medios utilizados para estudiarlas y protegerlas, así como sus hábitats en todo el departamento. La velada correrá a cargo de Jean WORMS, de la GODS, y Christophe LARTIGAU, ornitólogo.

Diese Konferenz lädt Sie dazu ein, sich über die Wildvögel des Thouarsais und die Mittel auszutauschen, die eingesetzt werden, um sie und ihre Lebensräume im gesamten Departement zu studieren und zu schützen. Moderiert wird der Diskussionsabend von Jean WORMS von der GODS und dem Ornithologen Christophe LARTIGAU.

