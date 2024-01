Conférence de l’Université Citoyenne de Thouars : Zones naturelles protégées À la station T Thouars, mercredi 14 février 2024.

Conférence de l’Université Citoyenne de Thouars : Zones naturelles protégées À la station T Thouars Deux-Sèvres

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14 20:30:00

fin : 2024-02-14 22:30:00

Cette soirée-débat vous questionne sur la nécessité et les limites des Zones naturelles protégées. Elle sera animée par Sandra CERCLET, de la Communauté de Communes du Thouarsais et Mathieu BOULLANT, de Deux Sèvres Nature Environnement.

Zones naturelles d’intérêt écologique faunistique et floristique, Espaces naturels sensibles, Réserves, Parcs naturels ou

Natura 2000, les appellations des zones de protection de la nature sont nombreuses, à l’image des statuts, des réglementations et des structures qui les gèrent. Espaces indispensables à la préservation des milieux et des espèces, ils participent également à la sensibilisation du grand public. Néanmoins, ils ne garantissent pas toujours la sauvegarde de la biodiversité. Cette conférence se propose donc de faire un tour d’horizon détaillé des différents zonages de protection de la nature puis, dans un second temps, d’expliquer en quoi la perception à l’échelle de la société est déterminante. Conférence animée par Sandra CERCLET, de la Communauté de Communes du Thouarsais et Mathieu BOULLANT, de Deux Sèvres Nature Environnement.

EUR.

À la station T 1 Rue Danton

Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine universite.citoyenne@sfr.fr



