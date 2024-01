Les vents d’hiver Au conservatoire Tyndo Thouars, samedi 10 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 20:30:00

fin : 2024-02-10

Dans une ambiance musicale et festive, le conservatoire Tyndo accueille le prestigieux ensemble le Brass Band de la Vienne dirigé par Mathias Charton, qui partagera la scène avec deux ensembles bien connus des Thouarsais : le Com’Thouarmonie et le Com’Thouarjazz. Une palette de musiques du monde, jazz, pop ou encore française viendra enrichir cette soirée qui s’annonce haut en couleurs musicales ! Environ 70 musiciens vous donnent rendez-vous au conservatoire Tyndo ! Créé en 2015, le Brass Band de la Vienne a permis la rencontre de musiciens amateurs confirmés et professionnels afin de créer ce grand ensemble de cuivres et percussions. Le Brass Band de la Vienne parcourt le répertoire dédié à cette formation originale, dans le but de faire découvrir au public une musique chaleureuse pleine de puissance et de finesse. Une soirée à ne surtout pas manquer !

Au conservatoire Tyndo 6 Rue du Président Tyndo

Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine contact@maisonduthouarsais.com



