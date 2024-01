Randonnée la mauzéenne Place de la Mairie Thouars, dimanche 4 février 2024.

Randonnée la mauzéenne Place de la Mairie Thouars Deux-Sèvres

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-04 08:00:00

fin : 2024-02-04

Découvrez les paysages thouarsais à travers 3 randonnées pédestres de 9, 13 et 16 km pour les plus sportifs, un circuit vélo route de 60km et 3 circuits VTT de 24, 45 et 64 km et 2 parcours Gravel de 80 et 100km. Un parcours enfants encadré par des animateurs est prévu à 9h. Des ravitaillements sont proposés tout au long des parcours. Café offert au départ. Ouvert à tous

Accueil des participants dès 8h. Départ libre pour les randonnées entre 8h et 9h30. Prévoir son gobelet.

EUR.

Place de la Mairie Départ de la salle René Cassin

Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine charrierrichard@orange.fr



L’événement Randonnée la mauzéenne Thouars a été mis à jour le 2024-01-12 par Maison du Thouarsais