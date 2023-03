Halles of Games : évènement street culture et sport urbain à Strasbourg du 6 au 10 avril 2023 Phare Citadelle, Strasbourg, 14 avril 2023 10:00, Thouaré-sur-Loire.

Du 6 au 10 avril à Strasbourg, l’association Street-K co-organise pour la première fois avec Phare Citadelle l’événement « Halles of Games » entièrement dédié à la Street culture. 14 avril – 7 mai 1

Ce nouveau rendez-vous vise à faire découvrir au grand public de nouvelles pratiques culturelles, sportives et artistiques issues de la culture urbaine. Ainsi, « Halles of Games » met à l’honneur 6 disciplines : le basket, le skate & roller, le parkour, le hip-hop, le breakdance et le graffiti.

Sensible à l’éducation des plus jeunes, les initiations seront au cœur de cette rencontre. Les pratiques libres, showcases et compétitions viendront également animer le site des Halles Citadelle, maintenant réhabilité et déjà emprunt des codes de la culture urbaine.

Plus d’informations dans le communiqué de presse dédié.

Phare Citadelle, Strasbourg 11 R. de Nantes Thouaré-sur-Loire 44470 Loire-Atlantique

Ce nouveau rendez-vous vise à faire découvrir au grand public de nouvelles pratiques culturelles, sportives et artistiques issues de la culture urbaine. Ainsi, « Halles of Games » met à l’honneur **6 disciplines : le basket, le skate & roller, le parkour, le hip-hop, le breakdance et le graffiti.**

Sensible à l’éducation des plus jeunes, **les initiations** seront au cœur de cette rencontre. **Les pratiques libres, showcases et compétitions** viendront également animer le site des Halles Citadelle, maintenant réhabilité et déjà emprunt des codes de la culture urbaine.

Plus d’informations dans [le communiqué de presse](https://nelson.news/fr/halles-of-games/halles-of-games-la-culture-urbaine-se-reinvente-a-strasbourg/) dédié.