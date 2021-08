Thouaré Digital Day Espace La Morvandière, 25 septembre 2021, Thouaré-sur-Loire.

2021-09-25

Horaire : 10:00 18:00

Gratuit : oui Inscription : www.thouare.fr

Une journée consacrée à la culture numérique accessible à toutes et tous : c’est l’ambition de la seconde édition du Thouaré Digital Day !Élaboré en partenariat avec les habitants et associations du territoire, cet évènement fait la part belle aux expérimentations, découvertes et partages autour d’ateliers, conférences, fablabs, animations…Avec Stratèges et Maléfices, Oséos, Fragil, la Maison de Confiance et de Protection des familles, la Maison des Jeunes, la bibliothèque et la Maison des familles de la Ville de Thouaré. Dans le cadre de Nantes Digital Week

Espace La Morvandière 23 Rue de Mauves Thouaré-sur-Loire