“Les Bons Jours !” Reportés et transformés ! Au bout du plongeoir, 27 septembre 2020 08:30, Thorigné-Fouillard.

Dimanche 27 septembre 2020, 08h30 Sur place

“Les Bons Jours !” Au bout du plongeoir reportés et transformés !

“Les Bons Jours !” reportés et transformés !

Le dernier week-end de septembre devait être l’occasion de découvrir au Domaine de Tizé le travail de nombreux artistes et autres créateurs venus séjourner en 2020 au sein de l’association Au bout du plongeoir. Ils devaient présenter leur travail dans tous les espaces du Domaine, extérieurs et intérieurs, à l’occasion de ce rendez-vous dénommé Les Bons Jours.

Une grande fréquentation de visiteurs et spectateurs était attendue (plus d’un millier de personnes l’an passé) pour ces « Grandes portes ouvertes ». Aussi dans le contexte sanitaire particulièrement difficile actuellement sur la métropole rennaise et ailleurs, il ne nous apparaît pas envisageable d’accueillir artistes, créateurs, visiteurs et spectateurs dans des conditions techniques et humaines qui soient en accord avec la philosophie de cette manifestation où l’esprit d’ouverture, de côtoiement, de rencontre, de croisement, de partage sont au cœur du projet.

Les Bons Jours changeront donc de format en 2020 pour se dérouler en plusieurs épisodes ! Ils démarreront cet automne et se poursuivront durant l’hiver, au Domaine de Tizé et/ou dans des lieux partenaires qui nous accueilleront pendant notre nomadisme hivernal.

Il est précieux de soutenir et accompagner la réalisation des gestes artistiques et des d’œuvres d’arts qui interrogent nos manières de vivre et de faire, et qui sont autant de regards sur notre monde. Ils sont aussi l’occasion de questionner et d’imaginer de « nouvelles manières de faire » dans un monde en mutation.

Que voulons-nous réellement pour demain ? Comment rétablir solidement les liens qui ont été brutalement attaqués ? Quelles sont nos responsabilités individuelles et collectives ?

C’est dans cette recherche qu’Au bout du plongeoir trouve aussi sa raison d’être.

Si quelque chose est certain aujourd’hui c’est que nous naviguons au jour le jour dans l’incertitude et que la meilleure manière de ne pas subir ce chaos est de devenir de bons navigateurs de l’incertain. Et des navigateurs solidaires.

Nous devons d’ores et déjà commencer une rEVOLUTION. Celle de l’évolution de nos sociétés. Aller à la recherche profonde de notre commun humain. Ne nous “voilons pas la face”, ce n’est pas un monde d’après qu’il faut chercher mais regarder le monde d’aujourd’hui, l’actuel et chercher à s’accorder ensemble…

A bientôt !

L’équipe d’Au bout du plongeoir

P.S : Pour suivre l’actualité et les dates de rdv pour Les Bons Jours 2020 (automne-hiver), rejoignez notre site internet www.auboutduplongeoir.fr

Au bout du plongeoir Chemin de Tizé, 35235 Thorigné-Fouillard 35235 Thorigné-Fouillard Le Petit Tertre Ille-et-Vilaine

dimanche 27 septembre 2020 – 08h30 à 09h00