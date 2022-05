Journées du patrimoine Au bout du plongeoir Thorigné-Fouillard Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Journées du patrimoine Au bout du plongeoir, 19 septembre 2020 14:00, Thorigné-Fouillard. 19 et 20 septembre 2020 Sur place Sur réservations maella@auboutduplongeoir.fr, 0299830981 Echappées patrimoniales au Domaine de Tizé, sur réservations EDIT : Au vu du contexte actuel, les échappées patrimoniales auront lieu sur réservations. Trois échappées auront lieu le samedi et le dimanche à 14h, 15h30, 17h. Pour réserver, vous pouvez envoyer un mail à l’adresse maella@auboutduplongeoir.fr et/ou par téléphone au 02 99 83 09 81 . A l’occasion des journées du patrimoine Leïla Morvan proposera pour Au bout du plongeoir trois « échappées patrimoniales ». Elles sont des moments de (re)découverte du Domaine de Tizé proposés aux adhérent·es et aux visiteur·euses de passage. A travers des expériences sensorielles et autres manipulations, Leïla Morvan invite les participant·es à varier les perspectives, remonter le temps, inventer l’avenir, décrypter les activités d’Au bout du plongeoir, prendre du recul, s’attacher aux détails. Il s’agit de se laisser guider sur ce site de prélassement et d’expérimentations… Les trois échappées patrimoniales : – Le manoir de résidence en résidence Cette échappée met l’accent sur l’architecture très hétéroclite du manoir de Tizé ! Du logis seigneurial aux résidences artistiques, le manoir demeure un lieu de vie. Cette échappée nous raconte l’histoire du Domaine de Tizé du XIIIè siècle à aujourd’hui. Qu’est-ce que l’architecture nous raconte des habitant·es du manoir au fil de l’histoire ? – C’est une question de point de vue Comment aborder le paysage par les sens ? Cette échappée décortique le Domaine de Tizé en faisant un détour par l’histoire de la peinture pour ensuite mettre en lumière les usagers divers du territoire. Cette déambulation dans la pairie est avant tout une invitation à la contemplation. Informations sur le site : https://auboutduplongeoir.fr Crédit photo : Léna Ollivier Au bout du plongeoir Chemin de Tizé, 35235 Thorigné-Fouillard 35235 Thorigné-Fouillard Le Petit Tertre Ille-et-Vilaine samedi 19 septembre 2020 – 14h00 à 18h00

