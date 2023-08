À l’orée du temps les 25, 26 et 27 Août Au bout du plongeoir Au bout du plongeoir, Domainede Tizé, Thorigné-Fouillard, Ille-et-Vilaine Thorigné-Fouillard, 25 août 2023 18:00, Thorigné-Fouillard.

Profitez de la fin de l’été Au bout du plongeoir, fabrique d’art et de rencontre dans un cadre bucolique au Domaine de Tizé pour un week-end de découverte artistiques et gourmandises À l’orée du temps 25 – 27 août 1

Venez profiter de la fin de l’été avec Au bout du plongeoir, fabrique d’art et de rencontre dan s un cadre champêtre et bucolique au Domaine de Tizé pour un week-end de découverte artistiques et de gourmandises « À l’orée du temps » :

▶ VENDREDI 25 AOÛT :

– à partir de 18h30 : ouverture du bar pour l’apéro-soupe

– à 19h : Présentation d’une étape de travail de Première Formule, pièce chorégraphique imaginée comme un grand prix de Formule 1 du danseur et chorégraphe Alexis Hédouin, cie Keflusk, membre de la coopération Itinéraires d’artiste(s) 2023

▶ SAMEDI 26 AOÛT :

– de 15h30 à 17h30 : atelier d’extraction du miel de Tizé avec l’apiculteur Dominique Loucougain de la coopérative Pangaea’ttitude.

Ce sera également l’occasion d’inaugurer la ruche sauvage en vannerie et en terre crue construite ensemble avec Aymeric Georget de Terre et Design lors du week-end À l’orée du temps de juillet et de la hisser pour qu’elle accueille à la fois une future reine à la retraite et un essaimage des abeilles noires !

– à partir de 16h30 : goûter à la cantine

▶ DIMANCHE 27 AOÛT :

– de 12h30 à 14h : brunch (Formule à 15€ / formule enfant à 7€ – sur réservation*)

à 14h30 : Visite La Chine Poétizé avec Yaël Quideau, stagiaire du laboratoire de médiation développé Au bout du plongeoir par Adrien Lecoursonnais autour de L’ici et l’ailleurs

– à partir de 15h30 : Exposition et découverte du travail d’Aymeric Georget et Alice Foulon qui explorent in situ le matériau terre et ses multiples possibilités de design et d’architecture.

*Le brunch est sur réservation à l’adresse : benoit@auboutduplongeoir.fr

Plus d’infos : www.auboutduplongeoir.fr

Photo : Gérard Payelle

Au bout du plongeoir, Domainede Tizé, Thorigné-Fouillard, Ille-et-Vilaine Chemin de Tizé Thorigné-Fouillard 35235 Ille-et-Vilaine