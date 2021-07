Thorigné-Fouillard Au bout du plongeoir Ille-et-Vilaine, Thorigné-Fouillard Arpentage et fromage Au bout du plongeoir Thorigné-Fouillard Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Arpentage et fromage Au bout du plongeoir, 27 juillet 2021 17:00-27 juillet 2021 21:00, Thorigné-Fouillard. Mardi 27 juillet, 17h00 Apporter un morceau de fromage maella@auboutduplongeoir.fr Après une étape de lecture curieuse et atypique, nous échangerons sur l’ouvrage «La convivialité» d’Ivan Illitch autour d’un morceau de fromage. En mars 2020 avait lieu la première édition d’Arpentage et Fromage. À l’origine, l’arpentage est une méthode de lecture collective issue de cercles ouvriers de la fin du XIXème siècle puis réutilisée par des résistants pendant la seconde guerre mondiale pour désacraliser l’objet « livre » et expérimenter un travail coopératif et critique. En une soirée, il s’agissait d’appréhender des grands ouvrages de pensée complexe en découpant un livre en plusieurs morceaux et en partageant sa substantifique moelle. Créées par Fabienne Quéméneur dans le cadre du Site d’Exploration en architecture(s), les soirées « arpentage et fromage » accompagnent des expérimentations comme celle menée actuellement. Nous reconduisons l’expérience dans le cadre des réflexions menées autour de la construction d’hébergement pour artistes. Cette édition estivale aura pour thématique la convivialité à partir de l’ouvrage sur le sujet D’Ivan Illich. Rendez-vous mardi 27 juillet à 19h avec votre morceau de fromage pour assister à la restitution de l’arpentage ! Il est encore possible de participer à l’atelier de travail de lecture. Les lecteurs et lectrices se retrouvent à 17h pour commencer la lecture. Si vous souhaitez y assister, ou faire partie de l’équipe des lecteurs et lectrices, vous pouvez envoyer un mail à l’adresse : maella@auboutduplongeoir.fr Au bout du plongeoir Chemin de Tizé, 35235 Thorigné-Fouillard 35235 Thorigné-Fouillard Le Petit Tertre Ille-et-Vilaine mardi 27 juillet – 17h00 à 21h00

Détails Heure : 17:00 - 21:00 mardi 27 juillet