À l’orée du temps Au bout du plongeoir, 30 juillet 2021 18:00-30 juillet 2021 18:00, Thorigné-Fouillard. 30 juillet – 1 août Entrée libre maella@auboutduplongeoir.fr Flâneries poétiques, atelier de partage de savoir faire, rencontre avec les artistes, cantine associative Le dernier week-end de chaque mois, Au bout du plongeoir ouvre grand ses portes aux curieux. À l’orée du temps est un moment de vie au Domaine de Tizé : flânerie poétique, rencontres singulières avec les artistes présents au Domaine, café associatif, atelier de partage de savoir-faire … À l’orée du temps est aussi tout simplement une pause dans sa promenade du week-end au Domaine de Tizé. VENDREDI 30 JUILLET : APÉRO ET ARTISTES À L’OEUVRE

18h : Ouverture du bar associatif

19h : Artistes à l’œuvre

Présentation de la pièce musicale « Le mythe de la virilité », avec les des violoncellistes Guillaume Chosson et Adrien Chosson

Si vous souhaitez y assister, écrivez à l’adresse: maella@auboutduplongeoir.fr SAMEDI 31 JUILLET : LECTURE, ATELIER DE PARTAGE DE SAVOIR-FAIRE, GOUTER POETIQUE

DE 14h30 à 16h : à 14h30 l’artiste en résidence Hélène Leflaive proposera une lecture du travail d’écriture « Mange-moi ! » qu’elle mène autour du rapport que nous entretenons à la nourriture et à l’alimentation. Ces lectures seront poursuivies par des ateliers de partage de savoir-faire et par un temps de mise en commun des réflexions menées dans l’après midi.

A 16h30 : Goûter poétique avec Yto Legout qui présentera « Heureuse qui »

Si vous souhaitez assister aux propositions, écrivez à l’adresse maella@auboutduplongeoir.fr DIMANCHE 1er AOÛT : FLÂNERIE POÉTIQUE

12h30-14h30 : Brunch champêtre (Tarifs : 12€ adulte – 7€ enfant)

Sur réservation à l’adresse : benoit@auboutduplongeoir.fr

14h30-15h30 : Expériences : un laboratoire de médiation culturelle – « Entrez en matière »

Dihia Kissoum et Adrien Lecoursonnais vous racontent leurs inventions pour le laboratoire de médiation.

16h : Présentation de « La Flemme »

Projet chorégraphique de l’artiste en résidence Sarah Pellerin-Ott Au bout du plongeoir Chemin de Tizé, 35235 Thorigné-Fouillard 35235 Thorigné-Fouillard Le Petit Tertre Ille-et-Vilaine vendredi 30 juillet – 18h00 à 21h00

samedi 31 juillet – 14h30 à 18h00

dimanche 1er août – 12h30 à 18h00

