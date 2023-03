LES LUNDIS EN FAMILLE Thorigné-en-Charnie Catégories d’Évènement: Mayenne

Mayenne . Et si vous passiez une journée dans la peau d’un humain préhistorique ? C’est possible grâce à notre nouveau jeu en famille ! Quel choix aurait fait un humain préhistorique face à telle ou telle situation ? A vous de prendre la bonne décision afin de pouvoir progresser dans votre journée et rentrer chez vous sans encombre ! Réservation et paiement en ligne. 12 heures dans la peau d’un humain préhistorique ! Thorigné-en-Charnie

