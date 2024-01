CAVE TOURS IN ENGLISH Vallée des grottes de Saulges Thorigné-en-Charnie, mardi 20 août 2024.

CAVE TOURS IN ENGLISH Vallée des grottes de Saulges Thorigné-en-Charnie Mayenne

Début : 2024-08-20 12:15:00

fin : 2024-08-20 13:45:00

Cave tours in English

These tours in the prehistoric caves of Saulges are specifically reserved for English-speaking visitors, once a week during summer.

12:15 pm : guided tour in the Rochefort cave

01:00 pm : guided tour in the Margot cave

Good shoes and warm clothes are recommended

40 minutes per cave

3 years old+ (Margot) – 6 years old+ (Rochefort)

Vallée des grottes de Saulges 650 route de la Roche-Brault

Thorigné-en-Charnie 53270 Mayenne Pays de la Loire saulges@coevrons.fr



