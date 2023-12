Théâtre « Drôles de couples » à Thoré-la-Rochette Thoré-la-Rochette Catégories d’Évènement: Loir-et-Cher

Début : Dimanche 2024-02-11 15:00:00

fin : 2024-02-11 62 éme saison théâtrale de l’amicale Laïque de Naveil avec « Drôles de couples» de Vincent DURAND en 2 actes par l’Amicale Laïque de Naveil..

Théâtre « Drôles de couples » à Thoré-la-Rochette. ‘Pour dynamiser leur union, les Laffont ont eu une idée pour le moins saugrenue : inviter chez eux des couples pour participer à une soirée échangiste ! Par un (mal)heureux concours de circonstances, se présente à leur domicilie un couple – pas libertin pour 2 sous – qui lui aussi a bien l’intention d’échanger, mais pas ce que l’on attend, non ! Ce qui l’intéresse, c’est un échange de maison pour les vacances !Toute la comédie va reposer sur ce quiproquo détonnant, qui va en entraîner, en cascade, de multiples autres, à un rythme effréné ! Le scénario joue continuellement dans la légèreté et s’évertue – tant que faire se peut ! – à ne pas tomber dans le licencieux que la situation cocasse laisse supposer. » . Thoré-la-Rochette 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

