Voyage exceptionnel vers les troglodytes… Thoré-la-Rochette Catégories d’évènement: Loir-et-Cher

Thoré-la-Rochette

Voyage exceptionnel vers les troglodytes…, 25 juin 2023, Thoré-la-Rochette. Voyage exceptionnel en draisine, vers les troglodytes de Thoré-la-Rochette à Trôo….

Dimanche 2023-06-25 à 10:30:00 ; fin : 2023-06-25 17:30:00. . Thoré-la-Rochette 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



Exceptional trip in a draisine, towards the troglodytes of Thoré-la-Rochette in Trôo… Viaje excepcional en draisine, a los trogloditas de Thoré-la-Rochette en Trôo… Außergewöhnliche Fahrt mit der Draisine zu den Höhlenwohnungen von Thoré-la-Rochette in Trôo… Mise à jour le 2023-04-21 par OT de Vendome – Territoires Vendomois

Détails Catégories d’évènement: Loir-et-Cher, Thoré-la-Rochette Autres Adresse Ville Thoré-la-Rochette Departement Loir-et-Cher Lieu Ville Thoré-la-Rochette

Voyage exceptionnel vers les troglodytes… 2023-06-25 was last modified: by Voyage exceptionnel vers les troglodytes… 25 juin 2023 Thoré-la-Rochette

Thoré-la-Rochette Loir-et-Cher