Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins à Thoré-la-Rochette Le Moulin de la Fontaine, 24 juin 2023, Thoré-la-Rochette.

Zone i ouvre ses portes pour une journée d’initiation, de sensibilisation au patrimoine vernaculaire, et de partage de savoir-faire en partenariat avec Maisons Paysannes de France et Les Mains Sachantes..

Samedi 2023-06-24 à 14:00:00 ; fin : 2023-06-24 . .

Le Moulin de la Fontaine

Thoré-la-Rochette 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



Zone i opens its doors for a day of initiation, awareness of vernacular heritage, and sharing of know-how in partnership with Maisons Paysannes de France and Les Mains Sachantes.

Zone i abre sus puertas a una jornada de iniciación, sensibilización al patrimonio vernáculo y puesta en común de conocimientos en colaboración con Maisons Paysannes de France y Les Mains Sachantes.

Zone i öffnet seine Türen für einen Tag der Einführung, der Sensibilisierung für das vernakuläre Erbe und des Austauschs von Know-how in Partnerschaft mit Maisons Paysannes de France und Les Mains Sachantes.

Mise à jour le 2023-04-18 par OT de Vendome – Territoires Vendomois