Festival Les Jeudis Electro à Thonon château de Ripaille Thonon-les-Bains, 10 août 2023 19:00, Thonon-les-Bains.

Feeling&Sound et Le Grand Bain présentent

LES JEUDIS ELECTRO 2023

Festival de musiques électroniques dans le Chablais

16ème édition du 27 juillet au 10 août 2023

Le festival des Jeudis Electro va transmettre le « virus de l’amour » cet été dans le Chablais.

Les musiques électroniques et les arts numériques seront à l’honneur du 27 juillet au 10 août entre le Parc du Miroir de Publier, les Châteaux des Allinges et le Château de Ripaille de Thonon. Plus d’une vingtaine d’artistes seront invités pour cette seizième édition organisée avec amour par les équipes de Feeling&Sound et du Grand Bain production.

www.lesjeudiselectro.com

@jeudiselectro

#LJE2023 #jeudiselectro

SOFTLY (Grenoble / disco-house / Kizi404, cod3, qr)

GARANCE (Genève / progressive house, techno / Einmusika, BeatFreak Recordings)

MANDALUM (Thonon / live electro, techno)

VERONIKA NIKOLIC & JOHN LORD FONDA (Nancy / electro, techno / Citizen Records)

+ SHOW SURPRISE

LE GOOD TRUCK (bar à effiloch’ à base de produits du Chablais, green patatas, gaspachos)

JOHN LORD FONDA & VERONIKA NIKOLIC

Figures incontournables de la scène techno française, John Lord Fonda et Veronika Nikolic égrainent depuis 20 ans une musique inspirée et inspirante. Entre rouleaux compresseurs warehouse et expérimentations warpiennes, John Lord Fonda produit une musique atypique, empruntant à la fois les envolées mélodiques du classique et les rythmiques imparables des producteurs d’outre-manche.

Trois albums ont jalonné sa carrière : DeBaSer en 2005, Supersonique en 2011, et plus récemment, Walk Again, en 2022, tous sortis sur le label de Vitalic, Citizen Records.

Veronika Nikolic, quant à elle, puise l’ADN de sa musique dans la scène New Wave et dans l’EBM. Elle tourne en tant que DJ en France et en Europe dès la fin des années 90, sans jamais cesser depuis. Mais c’est surtout en tant que productrice qu’elle s’affirme le mieux : elle distille à travers divers maxis une techno mélodique et onirique sur les meilleurs labels francophones.

Fruit de leur amour pour les mélodies galantes, Ibis-A signe le démarrage en 2012 de Véro et John en duo, sur le label français A-Traction. Réunis autour de quelques synthés analogiques, ils poursuivent leur collaboration en 2013 avec la sortie du EP 4 titres Electronic Ballet, suivi d’une tournée française durant laquelle le duo proposera une formule hybride, entre live et DJ set.

2023 marque enfin le retour du duo, d’abord sous la forme d’un nouveau live puis prochainement d’un EP oscillant entre rythmiques martiales et mélodies déchirantes.

@_johnlordfonda_

@veronika_nikolicdj

GARANCE

Garance a grandi à Genève, au contact d’une vie nocturne inspirante, vibrante et émotionnelle, à l’âge d’or des squats. Son expérience de la nuit, associée à ses études et sa pratique musicale, l’ont amenée à développer son propre univers musical. Ses productions et DJ sets oscillent entre house progressive et techno mélodique, mais offrant toujours, comme un fil rouge, des sonorités mélodiques et hypnotiques. Elle a sorti des morceaux et remixes sur les labels Einmusika, BeatFreak, Balance (collaboration avec Jamie Stevens), Hive audio, Grey Bar Hotel, Audio Perspective, et Awen, et a eu le plaisir de se produire dans des clubs et festivals comme le Kater Blau (Berlin), Sisyphos (Berlin), Culture Box (Copenhague), Audio (Genève), Montreux Jazz Festival (Suisse), Lethargy Festival (Zurich), Hive (Zurich), Street Parade (Zurich), Electron (Genève), Transmusicales (Rennes), D-Edge (São Paulo), Terraza (Florianópolis),… Garance a débuté en février une résidence artistique de quelques mois au Musée d’art et d’histoire de Genève, avec l’objectif de présenter un live avec de nouveaux tracks d’ici la fin de l’année.

@garance_music

SOFTLY

Nourri très tôt aux grosses caisses et aux claps, Softly est d’abord un musicien addict de hip hop et de rare-grooves. Plutôt du genre à poncer le studio pour travailler ses prods plutôt que de se focaliser sur sa visibilité sur les réseaux, c’est le gars dont tu vois le nom une fois tous les solstices mais qui est toujours prêt à te servir une balayette sonore straight from Detroit. Après un pèlerinage de quelques années en Amérique du Nord, il est de retour en France et n’a pas perdu de temps pour sortir des disques sur cod3 qr, le label de Laurent Garnier, et son propre label cosmique Kizi404. Peu soucieux des genres, il aime osciller entre les styles, les rythmes et les tempos, clin d’oeil aux origines de la house, de la techno et de l’electro ; un hommage adressé autant aux danseurs qu’aux diggers.

@_soflyyy

MANDALUM

Mandalum, c’est un projet captivant et singulier qui allie la passion de deux talents du Chablais : Clément Tournier aka Dj Doogood, et Cédric Sylvestre aka Full Pitch.

Dj Doogood incarne un style Electro-swing inimitable, groovy et rythmé, fusionnant les sonorités breaks, bass music, house et tech-house. Son énergie contagieuse et son savoir-faire technique lui permettent de mixer aux quatre coins de l’Europe depuis plus d’une dizaine d’années.

De son côté, Full Pitch se démarque par son talent de compositeur et sa passion pour la musique de film. Il explore de multiples horizons musicaux : down-tempo, electronica, electro, electro-world avec son projet 7HE ELEPH4NT ou Lo-Fi & cyberpunk japonais (The Red Ark Dimension).

@mandaluminsta

château de Ripaille quai de Ripaille Thonon-les-Bains 74200 Haute-Savoie