du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Musée maritime

### Projection débat en présence du réalisateur Alain Pichon, chargé de la valorisation du patrimoine historique à l’université d’Evry-Paris-Saclay. Quatre jours et cinq nuits. C’est la durée « interminable » de cette tempête qui a frappé la côte Atlantique du 17 au 21 septembre 1930, une mer déchaînée a pris au piège 300 bateaux dundees, ces thoniers partis des ports de Concarneau à La Rochelle, en passant par Groix. Vingt-sept d’entre eux ne reviendront jamais. Au total, 207 marins seront portés disparus. Un film collectif ravive l’histoire et l’émotion de cette tragédie presque oubliée.

Gratuit. Entrée libre.

Projection débat en présence du réalisateur Alain Pichon, chargé de la valorisation du patrimoine historique à l’université d’Evry-Paris-Saclay. Musée maritime Place Bernard Moitessier, 17000 La Rochelle La Rochelle Tasdon Charente-Maritime

