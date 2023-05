Vide grenier Lieu-dit Le Bourg Catégories d’évènement: Dordogne

Thonac

Vide grenier Lieu-dit Le Bourg, 18 juin 2023, Thonac. Le comité des fêtes organise son traditionnel vide grenier. Restauration rapide, buvette..

2023-06-18 à ; fin : 2023-06-18 18:00:00. .

Lieu-dit Le Bourg

Thonac 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The festival committee organizes its traditional garage sale. Fast food and refreshments. La comisión de fiestas organiza su tradicional venta de garaje. Comida rápida y refrescos. Das Festkomitee organisiert seinen traditionellen Flohmarkt. Schnellrestaurants, Getränkestand. Mise à jour le 2023-05-11 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Thonac Autres Lieu Lieu-dit Le Bourg Adresse Lieu-dit Le Bourg Ville Thonac Departement Dordogne Lieu Ville Lieu-dit Le Bourg Thonac

Thonac Lieu-dit Le Bourg Thonac Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/thonac/

Vide grenier Lieu-dit Le Bourg 2023-06-18 was last modified: by Vide grenier Lieu-dit Le Bourg Lieu-dit Le Bourg 18 juin 2023 Lieu-dit Le Bourg Thonac

Thonac Dordogne