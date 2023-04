Châteaux en fête – Château et Jardins de Losse Château et Jardins de Losse, 19 avril 2023, Thonac.

PROJECTION BALLET-FILM LE CHAT BOTTE

Avec la troupe la 5ème arabesque, nous vous proposons la projection du Ballet-Film Le chat Botté, tourné au château.

Le Ballet-Film dure environ 55 minutes et est tout public. Un temps d’échange avec les danseurs et danseuses sera prévu à la suite de la projection.

Adultes: 10€

Tarif réduit: 8€

De 5 à 11 ans : 6€

Cette animation est prévue en intérieur.

Château et Jardins de Losse Route de la Princesse d’Annam

Thonac 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



BALLET-FILM SCREENING OF THE CAT WITH A BOOT

With the troop the 5th arabesque, we propose you the projection of the Ballet-Film Le chat Botté, shot in the castle.

The ballet-film lasts about 55 minutes and is open to the public. A time of exchange with the dancers will be planned after the projection.

Adults: 10?

Reduced rate: 8?

From 5 to 11 years old: 6?

This animation is planned indoors

PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA BALLET LE CHAT BOTTE

Con la troupe la 5ème arabesque, le proponemos la proyección de la película-ballet Le chat Botté, rodada en el castillo.

El ballet-película dura unos 55 minutos y está abierto al público. Tras la proyección, está previsto un momento de intercambio con los bailarines.

Adultos: 10?

Tarifa reducida: 8?

De 5 a 11 años: 6?

Esta animación está prevista en el interior

BALLETT-FILM-VORFÜHRUNG LE CHAT BOTTE

Zusammen mit der Theatergruppe la 5ème arabesque bieten wir Ihnen die Vorführung des Ballett-Films Le chat Botté (Der gestiefelte Kater), der im Schloss gedreht wurde.

Der Ballett-Film dauert etwa 55 Minuten und ist für alle Zuschauer geeignet. Im Anschluss an die Vorführung ist Zeit für einen Austausch mit den Tänzern und Tänzerinnen vorgesehen.

Erwachsene: 10?

Ermäßigter Tarif: 8?

Kinder von 5 bis 11 Jahren: 6?

Diese Veranstaltung ist für Innenräume vorgesehen

