La gantière suédoise Thomasine Barnekow vit et travaille dans le coeur historique de Paris.

Diplômée en Conceptual Product Design de la Design Academy de Li Edelkoort à Eindhoven, aux Pays-Bas, et sélectionnée parmi les talents du concours de mode italienne ITS#SIX, elle opte pour une carrière au sein du secteur français des gants de luxe.

Fondée en 2008, sa marque THOMASINE réfléchit sur l’artisanat traditionnel en créant un nouveau style de gants.

THOMASINE revisite la fonction des gants et explore diverses idées et possibilités inspirées des univers de la mode et de l’architecture. La nature est une source inépuisable d’inspiration en matière de formes et de structures. Pleine de surprises, sa collection d’accessoires pour les mains associe diverses matières, silhouettes et fermetures, comme une vitrine de ses grandes connaissances techniques et de son amour de l’artisanat le plus délicat.

Visite de sa boutique sur rendez-vous pour une présentation personnelle de la marque THOMASINE et son travail couture pour plusieurs maisons de mode.**

Possibilité de voir des gants en vraie, voir une presentation photo et répondre à vos questions.

THOMASINE gloves, photo Benjamin Taguemount