Thomas Wiesel, « Ca va » LaCoustiK, 4 décembre 2021, Bédée.

Thomas Wiesel, « Ca va »

LaCoustiK, le samedi 4 décembre à 20:30

**Thomas Wiesel** revient avec un nouveau spectacle. Après avoir vanné la Suisse Romande et tout ce qu’elle compte de politiciens et personnalités, sa nouvelle cible, c’est lui. Il se livre, se raconte, se plaint, beaucoup, se moque, et surtout tient à vous rassurer : Ça va, promis Tout public 15€ / 12€ Gratuit pour les moins de 12 ans Ouverture des portes à 20h00 Respect des gestes barrières, passe sanitaire et port du masque obligatoire Info et réservation : [[lacoustik.bedee@orange.fr](mailto:lacoustik.bedee@orange.fr)](mailto:lacoustik.bedee@orange.fr)

LaCoustiK 5, rue des rosiers bédée Bédée Le Housset Ille-et-Vilaine



