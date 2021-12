Genève Casino Théâtre Genève Thomas Wiesel – ça va. Casino Théâtre Genève Catégorie d’évènement: Genève

Casino Théâtre, le mercredi 12 janvier 2022 à 20:00

Thomas Wiesel – ça va. C'est un humoriste de talent, l'œil critique et la plume acérée, il est la coqueluche de l'humour Suisse. C'est qu'il n'a épargné personne, Thomas Wiesel, il peut sans sourciller se targuer d'avoir vanné toute la Suisse Romande. Si ses angles d'attaques sont toujours surprenants, le fabuleusement talentueux trentenaire réussit avec dextérité à se moquer sans méchanceté, à révéler l'absurde en toute bienveillance. Il devait ouvrir l'édition 2020, c'est avec un grand « Enfin ! » qu'on se réjouit de l'accueillir au Casino Théâtre en janvier 2022 !

dès 35.- CHF

Retrouvez Thomas Wiesel au Casino Théatre à l'occasion du BEFORE du Festival du rire 2022 le 12 janvier !

2022-01-12T20:00:00 2022-01-12T21:30:00

