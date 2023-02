Thomas VDB s’acclimate (Tournée) ESPACE MALRAUX, 9 février 2023, JOUE LES TOURS.

Thomas VDB s’acclimate (Tournée) ESPACE MALRAUX. Un spectacle à la date du 2023-04-08 (2023-02-09 au ) 20:30. Tarif : 20.0 à 35.0 euros.

ARCOMIK FESTIVAL EN ACCORD AVEC RUQ SPECTACLES Présente: ce spectacle. Ce caméléon scénique est de retour sur les planches avec un seul en scène inédit, « Thomas VDB s’acclimate », qui traite d’écologie avec humour. « L’humoriste le plus rock de la famille du stand-up » revient avec un nouveau spectacle très contemporain, pour rire des grands et des petits travers de notre époque. Thomas VDB a connu de nombreuses aventures artistiques ces dernières années et il a choisiArcomik festival pour présenter cette création. Après avoir fait de son quotidien l’objet de son précédent show, il parle aujourd’hui d’écologie et du monde qui nous entoure, sans être moralisateur et avec le comique comme immuable outil de prédilection. Après plus d’une année de contraintes sanitaires et de confinement, Thomas VDB veut « se poiler, de se dérider, de se fendre la poire… ». Son spectacle, qui fleure bon ses chroniques radiophoniques, ne perd donc jamais de vue le but ultime : « que les gens rigolent » Thomas VDB Thomas VDB

ESPACE MALRAUX JOUE LES TOURS Les Bretonnières 37300

