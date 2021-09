Thomas VDB S’acclimate Théâtre de Thalie, 15 mars 2022, Montaigu-Vendée.

Thomas VDB S’acclimate

Théâtre de Thalie, le mardi 15 mars 2022 à 20:30

**Humour** **Durée : 1h15** « J’ai grandi dans les années 80, une époque où on pensait encore que le pire était derrière nous. Je regardais Annie Cordy à la télé avec mes parents et je me disais “On est sains et saufs ! Si elle chante Tata Yoyo, y a pas de problème grave ! On risque pas de mourir tout de suite !”. Aujourd’hui, je regarde les infos et… » Thomas VDB Après le succès de « Bon Chienchien » le plus rock des humoristes présente son nouveau spectacle « Thomas VDB s’acclimate ». Au programme de l’humour, de l’autodérision mais surtout une bonne dose de Thomas VDB ! « Agréable, drôle, sincère et sans complaisance » Le Monde « Cool, drôle et déjanté » Les Inrocks _Production : Ruq Spectacles_ _Régisseur : Maxime Bahlis_ Accès [billetterie](https://billetterie.terresdemontaigu.fr/)

Normal : 24 € Réduit : 19 € Abonné adulte : 20 € Abonné jeune : 16 €

Toujours drôle et sincère, le plus rock des humoristes revient pour son nouveau show. Au programme : de l'humour, de l'autodérision mais surtout une bonne dose de Thomas VDB !

Théâtre de Thalie Cours Michel Ragon, 85600 Montaigu-Vendée Montaigu-Vendée Montaigu Vendée



