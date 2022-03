Thomas VDB s’acclimate Odyssée, 11 mars 2022, Orvault.

2022-03-11 Placement libre

Horaire : 20:30 21:45

Gratuit : non de 9 € à 24 € Tout public à partir de 12 ans Placement libre

« J’ai grandi dans les années 80, une époque où on pensait encore que le pire était derrière nous. Je regardais Annie Cordy à la télé avec mes parents et je me disais “On est sains et saufs ! Si elle chante Tata Yoyo, y’a pas de problème grave ! On risque pas de mourir tout de suite !”. Aujourd’hui, je regarde les infos et… » Thomas VDB Thomas VDB fait aujourd’hui partie de ceux qu’on appelle les « néo-ruraux », ces Parisiens partis vivre à la campagne. En quête d’une meilleure qualité de vie, d’un coin de pelouse où s’aérer et voir s’épanouir sa famille… Car l’humoriste au style décalé et ébouriffé est désormais père de deux enfants ! Un changement qui vient réactiver ses angoisses face aux maux de notre monde post pandémie, face aux attentats et au réchauffement climatique…Sans jamais donner de leçons, Thomas VDB dresse avec légèreté le portrait de l’écolo qu’il est devenu malgré lui, au gré de tâtonnements hasardeux et de ses contradictions humaines.Un spectacle pour rire des petits et grands travers de notre époque, dans lequel l’humoriste tente de dédramatiser pour garder espoir, quoi qu’il arrive, armé de son esprit absurde irrésistible, que connaissent bien les auditeurs de France Inter. De et avec Thomas VDBMise en scène : Navo

Odyssée adresse1} Bourg/Secteur rural Orvault 44700

02 51 78 37 50 http://www.odyssee.orvault.fr odyssee@mairie-orvault.fr 02 51 78 37 47 http://www.orvault.fr