Thomas VDB s’acclimate Marseille 2e Arrondissement, 17 février 2023, Marseille 2e Arrondissement.

Thomas VDB s’acclimate Le Cepac Silo 35 Quai Du Lazaret Marseille 2e Arrondissement

2023-02-17 20:30:00 20:30:00 – 2023-02-17 Le Cepac Silo 35 Quai Du Lazaret

Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

29.5 36 Le mot de Thomas VDB . “J’ai grandi dans les années 80, une époque où on pensait encore que le pire était derrière nous. Je regardais Annie Cordy à la télé avec mes parents et je me disais “On est sains et saufs ! Si elle chante Tata Yoyo, y a pas de problème grave ! On risque pas de mourir tout de suite !”.



Aujourd’hui, je regarde les infos et…”



Un spectacle co-écrit par Thomas VDB, Audrey Vernon et Navo.

La représentation de Thomas VDB prévue le 14 Avril 2022 à l’Espace Julien affiche désormais complet mais nous sommes heureux de vous annoncer que vous retrouverez l’humoriste à Marseille sur la scène du Cepac Silo le 17 Février 2023 !

