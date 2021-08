Thomas VDB s’acclimate Espace Simone Signoret, 26 novembre 2021, Cenon.

_Pass sanitaire obligatoire pour les + de 18 ans_ _Port du masque obligatoire à partir de 11 ans_ Le mot de Thomas VDB « J’ai grandi dans les années 80, une époque où on pensait encore que le pire était derrière nous. Je regardais Annie Cordy à la télé avec mes parents et je me disais “On est sains et saufs ! Si elle chante Tata Yoyo, y a pas de problème grave ! On risque pas de mourir tout de suite !”. Aujourd’hui, je regarde les infos et… »

21 euros et 18 euros

Après le succès de “Bon Chienchien”, Thomas VDB vient présenter son nouveau spectacle à Cenon.

Espace Simone Signoret 1 avenue Carnot 33150 Cenon Cenon Gironde



